Atac, il prezzo del biglietto sale a 2 euro se lo acquisti in metro: il motivo dei 50 centesimi in più

I mezzi di trasporto ATAC hanno un costo di 1,50 euro. Tuttavia, se il biglietto viene acquistato direttamente sulla metro o l'autobus il prezzo aumenta di 50 centesimi. La differenza, quindi, è notevole ma qual è la spiegazione a tutto questo? Sta girando un video filmato in metropolitana dall'azienda di via Prenestina che tenta di diffondere la verità riguardo a tale notizia.

Per capire, però, il motivo di tale cambio è necessario fare un passo indietro e tornare all'ultimo anno e mezzo quando nelle stazioni metro e non solo Atac hanno posizionato le nuove biglietterie automatiche che prendono il nome di MET e sono differenti rispetto alle MEB, installate precedentemente.





LEGGI ANCHE: -- La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma, in pochi la conoscono!

Le nuove biglietterie automatiche

Le nuove mettono titoli su card ricaricabile invece che su singoli biglietti usa e getta e danno la possibilità di acquistare anche con la carta di credito.

Da qui la spiegazione all'aumento: se si entra in metropolitana senza biglietto e non si ha la card, per fare il biglietto bisogna chiedere aiuto agli addetti e tale supporta vale 50 centesimi oltre a pagare 1,50 euro di ticket. Per adesso non vi è alcun obbligo di comprare la card ricaricabile e è ancora valida la possibilità di acquistare il tradizionale bit in tabaccheria o nei punti vendita autorizzati.

Il cliente può anche pagare il biglietto con carta di credito direttamente al tornello della metro o a bordo di tutti i mezzi di trasporto, bus e tram, con Tap&Go. L'importante, però, è che i passeggeri ricevano le giuste informazioni sulle varie modifiche e regole da seguire.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA