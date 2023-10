Roma choc: si appende al bus Atac (forse) per non pagare il biglietto, il video finisce sui social

di Redazione web

All'altezza della stazione Tiburtina di Roma, un uomo è salito dietro ad un bus dell'Atac per non pagare il biglietto o forse per fare un video da postare. Qualunque sia la motivazione, l'uomo ha rischiato molto, perché se fosse caduto dietro al bus, le conseguenze sarebbero state gravi.

Gesto pericoloso

La folle azione è stata ripresa da un'automobilista che ha documentato la sequenza, finita sul noto canale social Welcome To Favelas. Tanti i commenti, in cui prevale l'ironia. C'è chi scrive che era sciopero, chi paragona quello che succede a Roma all'inferno di Dante e chi pensa che lo stratagemma sia stato usato per non pagare il biglietto e chi ancora quando si dice "attaccati al tram".

Emulazione social

La sensazione è, che sempre più spesso, vengono emulate situazioni pericolose solo per avere visibilità sui social, e sentirsi appagati, rischiando di farsi molto male.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 19:59

