Suv blocca il passaggio del pullman degli All Blacks: i rugbisti lo spostano di peso. Il video è virale

Un grande suv blocca il passaggio di un pullman, niente paura. Non servono vigili e carri attrezzi per spostare il veicolo, perché sull'autobus, c'erano i campioni neozelandesi di rugby, gli All Blacks che sono scesi dal mezzo ed a mani nude hanno sollevato l'auto come fosse un giocattolo.

Bimbo disabile chiede autografo di Zlatan Ibrahimovic: la maglia sparisce prima dell'incontro con il suo idolo. I genitori: «Restituitela»

L'impresa, non quella sportiva, è stata - neanche a dirlo - ripresa e postata sui social ed in poco tempo, la viralità del web ha fatto il resto. Nel filmato si vedono i campioni di rugby che insieme al loro coach, spostano il mezzo, un pesante fuoristrada Land Rover, senza fare chissà che sforzi.

Teamwork on and off the field 🚌



See more of the best bits from the Front Row Daily Show exclusively on NZR+ 📺 https://t.co/0HHmzbdSeg#AllBlacks pic.twitter.com/xq9nxFLRVE