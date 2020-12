Assembramenti selvaggi, folla a via del Corso: chiusa dai vigili. Protesta in strada

Folla anche oggi al centro di Roma per lo shopping natalizio. Intorno alle 17.15 è stato chiuso un tratto di via del Corso, all'altezza di via del Parlamento, per far defluire le persone ed evitare assembramenti. La strada è stata poi riaperta anche per le vibranti polemiche di commercianti e passanti. Un capannello di persone ha accerchiato i vigili chiedendo la riapertura della strada. Sul posto le forze del ordine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 18:50

