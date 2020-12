Aggredita troupe tv Rai di "Storie Italiane" mentre documentava gli assembramenti

Aggressione a una troupe della trasmissione Rai «Storie italiane» a Ponte Milvio a Roma che stava effettuando riprese per documentare assembramenti. Da una prima ricostruzione sembra che un gruppo di persone, non si esclude legate al mondo delle tifoserie, non abbia gradito le riprese e hanno aggredito l'operatore, facendogli cadere la telecamera che sembra si sia danneggiata.

L'operatore ha riportato contusioni, ma ha rifiutato le cure mediche. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Ponte Milvio e della compagnia di Roma Trionfale. La vittima sta presentando denuncia alla caserma dei carabinieri di Ponte Milvio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 18:00

