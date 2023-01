Toshio Yamada, morto a Roma il maestro giapponese di karate: arti marziali in lutto

di Emilio Orlando

Mondo del karate in lutto per la morte improvvisa del maestro Toshio Yamada. Aveva centinaia di giovani al karate, togliendoli dalla strada e insegnando loro anche disciplina e stili di vita sani. Era nato a Osaka il 18 aprile 1950. Un mito nell'universo delle arti marziali era stato allievo del maestro Kanazawa e del maestro Kase dopo una lunga formazione all' università Takushoku di Tokio. Da molti ritenuto il più grande tra i maestri giapponesi, a livello mondiale, della sua generazione. ha sempre avuto una vita ritirata rifiutando incarichi e proposte di collaborazione. Ha avuto un impronta fondamentale nel karate italiano dove tutti rimpiangono il suo grande spirito umano e la sua eccezionale abilità tecnica e agonistica tramandata a molti giovani allievi. Era arrivato arrivato in Italia nel 1979 a fianco del M° Miura nella S.K.K.I.

Nella biografia riportata nel sito www.karateshotokancagliari.it, è scritto: «questo Maestro colpì subito per la modestia e la riservatezza che aveva fuori dal tatami e per il notevole bagaglio tecnico che mostrava in pedana dove ha invece fama di essere un duro durante gli allenamenti: sacrificio, disciplina, correttezza e buone maniere sono alla base del suo allenamento, improntato alla più pura tradizione Shotokan. Nel 1988 fonda la S.K.I.F. Grecia e dal 1992 al 1999 è direttore tecnico della JKA-Italia. Nel 2010, pur rimanendo fedele agli insegnamenti e ai principi del M° Kanazawa, fonda la K.S.K.A. International. A conferma delle affinità tecniche con la S.K.I.F., il M° Yamada svolge annualmente seminari tecnici nelle sedi S.K.I.F. di diversi paesi europei, tra cui Austria, Germania, Svizzera, Grecia e Inghilterra. Attualmente è 8° Dan». Nella Capitale insegnava karate nella palestra “Fitness center Donna Olimpia”.

