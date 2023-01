Morto il penalista Giovanni Aricò, legale della famiglia di Denise Pipitone: il cordoglio dell'Associazione Nazionale Magistrati

di Emilio Orlando

Era molto stimato e considerato non solo tra gli avvocati, ma anche tra i magistrati. Il penalista setantunenne, Giovanni Aricò, originario di Santa Maria Capua Vetere a Caserta, morto questa notte era molto conosciuto in Italia ed particolare in Sicilia per essere stato il legale di parte civile di Piera Maggio, Piero Pulizzi e all’avvocato GiacomoFrazzitta, nel processo per scomparsa di Denise Pipitone.

A ricordare il giurista anche l'Associazione Nazionale Magistrati del Lazio che il una nota scrive: «La Giunta Esecutiva dell’A.N.M. del Lazio – Sezione di Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni Aricò, storico punto di riferimento per tutti i giuristi. I magistrati romani esprimono vicinanza alla famiglia e al foro, che perde uno dei suoi professionisti più stimati».

