Ragazza di 13 anni presa a calci e pugni da 3 compagni di scuola

Ha 13 anni e la sola colpa di essere brava a scuola. Ma tre compagni, dopo averla intimidita con alcuni messaggi su Whatsapp, sono passati ai fatti. Ad Ardea, in provincia di Roma, questa mattina i tre bulli l'hanno aspettata davanti scuola (l'istituto Virgilio) e le hanno teso un agguato, prendendola a calci e pugni.

La giovane ha provato a difendersi, ma sopraffatta dagli aguzzini ha dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale di Pomezia, dove ha avuto cinque giorni di prognosi. Il padre, che l'aveva lasciata come ogni giorno a scuola, è tornato indietro per soccorrerla dopo chiamata della figlia.

Ardea, 13enne picchiata davanti scuola

Secondo quanto riferito dai genitori, che vivono nel vicino Comune di Aprilia, e hanno sporto denuncia ai carabinieri, la 13enne era già da giorni vittima di atti di bullismo, tra cui messaggi e prese in giro in classe.

Due dei tre minori, considerati responsabili dell'aggressione, sono stati già identificati dai carabinieri di Anzio che li hanno segnalati alla procura dei minori. Si tratta di due minori di 14 anni. In corso le indagini per risalire al terzo colpevole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 21:50

