App Spazio Famiglia, l'assessora Lucarelli: «Ottima iniziativa, Roma ha bisogno di turismo di qualità»

L'assessora alle Attività produttive e Pari opportunità del comune di Roma Monica Lucarelli si complimenta con il Forum delle Associazioni Familiari per aver ideato il progetto Spazio Famiglia, una certificazione per i servizi commerciali e di accoglienza con un’app dedicata a coloro che viaggiano in famiglia. «Un plauso al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver finanziato l’iniziativa», dice la Lucarelli alla presentazione della app.

«L’identificazione di servizi turistici, commerciali e culturali family friendly sono un supporto per tutti coloro che viaggiano con i bambini. Gli operatori e gli esercenti vanno sensibilizzati in tal senso anche se, e va detto con enfasi, sempre più aziende stanno acquisendo consapevolezza del fatto che prendersi cura dei propri clienti e dei loro familiari significa contribuire alla crescita e allo sviluppo della propria attività. Migliorando accoglienza e offerta dedicata si contribuisce ad attrarre turismo di qualità e questo è quello di cui Roma ha bisogno».

« L’amministrazione comunale non farà mancare il proprio supporto nel coinvolgimento della rete di imprenditori e commercianti perché aderiscano a questa iniziativa in modo che Roma diventi un modello di riferimento per altre città e regioni. Concordo con la ministra Bonetti sull’importanza del family act, un disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli che di sicuro faranno bene anche all’economia»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA