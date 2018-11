Roma, incendio all'ospedale San Pietro: notte di paura, possibile il trasferimento di 400 pazienti​

Unaè stataquesta mattina dai carabinieri a, la cittadina alle porte di Roma dove la donna viveva da tempo. La donna è responsabile dell', parzialmente disabile, per la quale lavorava comeL'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Monterotondo su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (Potenza). La cittadina polacca, che deve scontare ladi reclusione, è stata portata nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La badante fu arrestata nel 2015 apoiché ritenuta, in concorso con un connazionale, responsabile dell'dell'86enne, una pensionata di Cersosimo (Potenza) parzialmente disabile per la quale, per un periodo di tempo, prestò servizio come badante, fino al 9 giugno 2013.Dopo l'arresto e un periodo di tempo trascorso nel carcere di Rebibbia, laera stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la cittadina polacca, che all'epoca dei fatti aveva allacciato unadella pensionata conosciuto a Roma, avrebbe soffocato la vittima, con la complicità del connazionale, utilizzando una busta di plastica. Il movente dell'omicidio è stato trovato nell'opposizione che la pensionata aveva più volte esternato nei confronti del rapporto tra la 44enne e suo figlio.