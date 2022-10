Adriana Volpe in tribunale contro l'ex marito Roberto Parli: «Mi diceva ti rovino, ti distruggo»

Adriana Volpe racconta l'incubo vissuto tra le mura di casa. La showgirl si è presentata davanti ai giudici di piazzale Clodio a Roma, per la prima udienza che la vede contrapposta al suo ex marito, l'imprenditore Roberto Parli, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Il suo inferno

Adriana Volpe è stata ascoltata dai giudici della Quinta sezione penale e ha raccontato il suo personale inferno vissuto tra le mura di casa: «Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l'uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva: 'Ti rovino, ti distruggo'». Un racconto davvero terribile quello della conduttrice televisiva, che in aula ha rivelato i retroscena sempre taciuti dell'ultimo periodo trascorso con il suo ex marito, quello che poi dopo la sua partecipazione come concorrente al Grande fratello Vip ha portato alla separazione.

Parte lesa

Adriana Volpe è parte lesa nel procedimento insieme alla figlia minore, mentre l'uomo è sottoposto al divieto di avvicinamento: «Mio papà, mentre ero ancora al Grande Fratello Vip, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto: 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online», continua nel suo racconto la Volpe.

L'ira dell'ex marito

La pandemia prima, e la partecipazione di Adriana Volpe al reality show di Alfonso Signorini, poi, hanno cambiato gli equilibri all'interno della famiglia. Fino a quel momento, come da ammissione della conduttrice, Roberto Parli «Era un papà meraviglioso e un marito presente anche se era lontano». Poi tutto è cambiato e, stando al racconto della Volpe, «ha iniziato a dire davanti ai miei genitori 'questa donna la distruggo', 'porto via la bambina e lei non la vedrà mai più'». In aula, la conduttrice, ha rivelato un altro episodio relativo alla figlia lasciata sola, mentre lei era impegnata dal lavoro al Grande Fratello: «era completamente abbandonata a sé stessa, tutti avevano iniziato la dad tranne lei». Una volta, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e raggiunti lui e la bambina in Svizzera, «iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i miei documenti e quelli della bambina. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, davanti a me, alla mia bambina e anche in mia assenza».

La reazione di Adriana

Adriana Volpe, poi, ha detto basta. La coppia è separata dal giugno 2021 e il procedimento è nato dalla querela presentata nell'ottobre dello stesso anno, seguita dalla misura del divieto di avvicinamento. Adesso toccherà ai giudici della Quinta sezione penale sancire le responsabilità.

