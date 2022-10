Gf Vip, Adriana Volpe difende Marco Bellavia e condanna i concorrenti: «Mai visto così tanta cattiveria»

di Angela Casano

Adriana Volpe indignata. L'ex concorrente ed ex opinionista della casa del Grande Fratello è intervenuta nelle ultime ore su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto per l'abbandono di Marco Bellavia dalla casa. E ne ha approfittato per scagliarsi contro tutti i vipponi, nominandoli personalmente e usando parole dure ma per gli utenti «vere e sincere»: «Ma cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno», così ha esordito la 49enne.

Stefano De Martino compra una nuova casa: ecco dove si trova (e la cifra da capogiro)

Michelle Hunziker in lacrime al gender reveal party di Aurora: «Le mie condizioni dopo averlo saputo»

Vanessa Incontrada a Verissimo: «Sogno di avere un altro bambino»

Cosa ha detto

L'abbandono volontario di Marco Bellavia ha mandato il web in subbuglio. L'ex concorrente dentro la casa ha mostrato diversi segni di cedimento e crolli psicologici e nonostante abbia chiesto diverse volte un aiuto agli altri gieffini, nessuno ha cercato di comprenderlo, anzi.. hanno preferito scagliarsi contro e giudicarlo.

Adriana Volpe non ci sta. Ha preso la palla al balzo e ha cominciato ad attaccare i comportamenti degli altri concorrenti, che secondo il suo parere, hanno contribuito a peggiorare la situazione e hanno spinto Bellavia ad abbandonare la casa.

«Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati», ha esordito l'ex opinionista.

«Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per la discriminazione, avrebbe dovuto supportarlo invece lei le ha detto di andare alla neuro-deliri. Gli ha dato del disadattato. Abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto “ce lo siamo tolti dai coglioni”. E Carolina Marconi? Da una donna come lei, che ha conosciuto il dolore del tumore, mai mi sarei aspettata una battuta come: “Tu sei patetico”. Giovanni, Carolina, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: “sei la causa dei tuoi mali”. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: “si merita di essere bullizzato”. Nessuno si merita di essere bullizzato. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili».

«Quanto siete falsi»

Poi, la Volpe ha espresso tutto il suo dispiacere nei confronti dell'abbandono di Marco Bellavia: «In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici e fautori di questo allontanamento. La cosa più vergognosa e che quando lo avete salutato, gli avete detto: “ci mancherai tanto”. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete»

Parole al veleno quelle di Adriana che in conclusione ha detto: «A voi non mancherà, ma al pubblico sì. Marco Bellavia è l'unico vincitore di questa edizione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA