Mascherine e distanziamento, in arrivo nuovo Dpcm di proroga: la decisione

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 21:24

Sale la tensione per il coronavirus in Lombardia . Altri dieci lavoratori positivi alsono stati riscontrati da Ats Valpadana in un grosso macello in un Comune del mantovano , dopo aver sottoposto a tampone naso-faringeo, nei giorni scorsi, 360 lavoratori.Per i dieci contagiati, di cui 8 residenti nel mantovano , sono già state avviate e disposte le misure di isolamento domiciliare e di sorveglianza sanitaria. A renderlo noto la stessa Ats con un comunicato in cui, però, non viene indicato né il nome e nemmeno l'ubicazione del macello.I tecnici hanno effettuato i controlli previsti ma non sono emerse irregolarità rispetto all'adozione dei protocolli previsti. È stata, infine, disposta l'attivazione delle procedure di sanificazione degli ambienti che saranno eseguite nel corso di questo fine settimana. ​