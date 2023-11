Turista stuprata in stazione a Milano, marocchino condannato a 8 anni: l'incubo in ascensore mentre andava al binario

di Redazione web

Un ragazzo di 27 anni di origini marocchine è stato condannato a 8 anni di carcere per avere violentato una turista in un ascensore che porta ai binari della Stazione Centrale di Milano. Uno dei luoghi più frequentati dai viaggiatori che prendono il treno nel capoluogo lombardo, e che si è trasformato in un posto da incubo per la vittima, una donna di 36 anni.

A pronunciare la condanna il gup Silvia Perrucci che ha accolto la richiesta del pm Alessia Menegazzo. I fatti risalgono all'alba del 27 aprile scorso. La vittima, 36enne straniera, che con i suoi bagagli alle 6 di mattina, avrebbe dovuto salire su un treno per Parigi dopo essere arrivata in città dalla Norvegia, è stata avvicinata e aggredita inizialmente già fuori dalla stazione dal giovane senza fissa dimora e senza documenti regolari.

