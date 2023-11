Precipita dal balcone di un hotel: grave una ragazza di 30 anni. L'ipotesi choc: «Fuggiva da uno stupro»

di Tommaso Cometti

Un finale drammatico, di una vicenda ancora da approfondire. Una donna di trent’anni è ricoverata in ospedale per le gravi fratture riportate mentre si stava calando dal terrazzo di una camera al primo piano dell’ex Hotel Impero, a Montecatini Terme (Pistoia). La vittima è attualmente ricoverata in gravi condizioni, e gli inquirenti stanno cercando di stabilire la dinamica dell'incidente.

La caduta

Stava fuggendo da un uomo che avrebbe tentato di violentarla: sarebbe questa l'ipotesi più probabile, secondo i carabinieri. Le forze dell'ordine, infatti, hanno arrestato un trentenne con l'accusa di tentata violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. Gli accertamenti sono scattati dopo che un passante, ieri verso le 9, ha visto la donna, originaria dell'Est Europa, cadere dal balcone del primo piano dell'hotel in questione, da tempo abbandonato e in disuso.

Prima è stato dato l'allarme al 118 e poi, dato che la donna non si trovava, al 112.

Da quanto ricostruito sembra che lunedì sera, mentre era con un'amica in un locale del centro, sarebbe stata avvicinata da due uomini, con i quali si è intrattenuta qualche ora prima di decidere di fare una passeggiata all'aperto per poi ritrovarsi all'interno dell'albergo abbandonato, senza ricordare esattamente come fosse successo. Impaurita dal tentativo di abuso la donna sarebbe quindi fuggita trovando quale unica uscita la porta finestra del balcone di una camera situata al primo piano. Una volta fuori però, questa ancora la ricostruzione fatta dai carabinieri, sarebbe stata raggiunta nuovamente dal suo aggressore e riportata a forza dentro l'hotel, fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA