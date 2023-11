«All'inizio era premuroso e gentile, poi ha iniziato a picchiarmi. Il mio fidanzato ha inviato un nostro video hot a mia mamma»

di Tommaso Cometti

Jessica Smith, 31 anni, ha vissuto un vero e proprio calvario. Il suo ex, Dillan Billany, avrebbe tentato in tutti i modi di renderle la vita impossibile, arrivando addirittura a inviare dei loro video hot alla madre di lei, Tracy. Oltre a questo gesto, l'uomo l'avrebbe malmenata più volte, lasciandole dei segni piuttosto visibili. Come rivela il Sun, Billany è stato condannato a 3 anni di reclusione, e Jessica sta raccontando la sua storia, per far sì che altre donne riconoscano i campanelli d'allarme di un rapporto tossico.

Il fidanzamento e le aggressioni

L'incontro tra i due è avvenuto nel febbraio 2022. Si trattò, per Jessica, di un colpo di fulmine: Dillan, inizialmente, era premuroso, gentile ed educato. Tre mesi dopo, però, ebbe inizio un rapporto malato, costellato di abusi fisici e mentali. Come ha raccontato Jessica, Dillan iniziò a comportarsi in maniera sempre più aggressiva, anche se lei, inizialmente, tentava di giustificarlo e di nascondere ai suoi amici gli episodi di violenza.

I messaggi hot inviati alla mamma di Jessica

Uno degli episodi più gravi è successo quando la mamma di Jessica, Tracy, ha tentato di intervenire: Billany, seccato dai messaggi della donna, ha risposto inviandole un video riguardante un loro rapporto sessuale. Jessica, mortificata, a quel punto ha raggiunto il punto di rottura, riuscendo a troncare definitivamente i rapporti con Dillan Billany.

Le aggressioni dopo la rottura

Pochi mesi dopo, infatti, l'ex fidanzato l'avrebbe nuovamente aggredita, con la scusa di chiarirsi davanti a una tazza di caffè.

L'arresto dell'ex

Successivamente, Billany è stato arrestato, e la corte di Hull Crown l'ha giudicato colpevole, condannandolo a tre anni di galera. Jessica si è detta soddisfatta del verdetto, per poi aggiungere: «Sono una sopravvissuta, ormai non ho più paura di lui. Voglio incoraggiare le altre donne che si trovano in questa situazione a trovare la forza di scappare, prima che sia troppo tardi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 19:42

