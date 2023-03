Trivulzio, anziani morti di Covid nella Rsa: inchiesta estesa a tutto il 2020

di Simona Romanò

Fra 180 giorni si sapranno i risultati della perizia sugli anziani morti al Pio Albergo Trivulzio nella prima ondata Covid. Inoltre, l'inchiesta sui contagi e sugli ospiti deceduti si allarga a tutto il 2020 e non più solo ai primi mesi della pandemia. È quanto si è deciso, ieri, nell'udienza dell'incidente probatorio, davanti al gip Marta Pollicino, durante la quale sono stati conferiti gli incarichi per la perizia necessaria a far chiarezza nell'ambito delle nuove indagini sugli oltre 300 morti nella "Baggina". A essere nominati consulenti della difesa, tra gli altri, il virologo Fabrizio Pregliasco e l'infettivologo Massimo Galli. Intanto, i parenti delle vittime chiedono l'acquisizione degli atti dell'inchiesta di Bergamo, che ha portato a indagare 19 persone tra cui l'ex premier Conte.



INDAGINE ESTESA Il gip Pollicino ha accolto la richiesta del legale dell'associazione Felicita che rappresenta i familiari delle vittime. Non si indagherà più, quindi, sul periodo che va dal febbraio del 2020 al giugno dello stesso anno, ma fino al 31 dicembre. «Come difesa dei familiari siamo soddisfatti», ha detto l'avvocato Luigi Santangelo. «Perché si indagherà su tutto il 2020 e su tutti i casi di infezioni».



DIFESA Al Pat «è stato fatto tutto secondo scienza e coscienza rispetto a quello che si poteva fare a quell'epoca, con tutti i limiti e le difficoltà», ha dichiarato Pregliasco. «Era un'assoluta emergenza. Èun'indagine che non ha necessità di essere protratta», ha aggiunto Galli. Intanto, la prossima udienza sarà il 18 dicembre 2023.



PARENTI Una trentina quelli presenti. «Nell'ultima videochiamata con mia mamma, l'ho vista allettata. Ho chiesto cosa avesse: nessuno mi ha detto che era Covid», ha raccontato la figlia di una degente. «Mio suocero è stato ricoverato il 20 marzo per una riabilitazione ed è deceduto il 20 aprile», ha spiegato un'altra familiare.

