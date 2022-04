Trenitalia, in Stazione Centrale a Milano il Frecciarossa 1000 per il 30° Anniversario di Disneyland Paris

Trenitalia (Gruppo FS Italiane) festeggia il 30° Anniversario di Disneyland Paris con un Frecciarossa 1000 personalizzato.

Il treno con grafica dedicata è arrivato oggi alla stazione Centrale di Milano. Presenti al taglio del nastro Pietro Diamantini Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, Gioacchino Costa Direttore Marketing Trenitalia, Monica Astuti, Country Head Disneyland Paris. Ad accogliere il treno anche Nicolò De Devitiis, Anna Clavo, Mammadalprimosguardo, Notordinaryfamily, Nelson Chuk, Ramsk, Mura e Aurora Baruto. La magia inizia già in viaggio grazie a due carrozze del treno allestite internamente ed esternamente con i colori e le grafiche del 30° Anniversario di Disneyland Paris.

Per i piccoli ospiti a bordo, sono presenti dei giochi dedicati stampati sui tavolini. Coloro che invece prenderanno parte al primo viaggio da Milano a Parigi sul Frecciarossa personalizzato, troveranno a bordo una sorpresa targata Disneyland Paris. Inoltre, dalle prossime settimane su Frecciarossa e Frecciargento i bambini riceveranno una sorpresa di benvenuto a tema Disney.

L’arrivo del Frecciarossa con grafica dedicata segna anche il lancio del concorso instant win Sfreccia a Disneyland Paris. Partecipando al concorso, le persone che viaggeranno in Italia su tutte le Frecce di Trenitalia a partire da oggi e fino a domenica 8 maggio potranno vincere i premi per Disneyland Paris.

In palio, per l’intera durata del concorso: 8 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios e un pranzo o una cena con i personaggi Disney; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte Regalo del valore di € 50,00 ciascuna; 32 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte Regalo del valore di € 50,00 ciascuna; 200 ingressi giornalieri per due persone al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios.

Per partecipare basta collegarsi al sito: www.sfrecciaadisneylandparis.it e inserire il PNR del proprio biglietto (ogni PNR può essere utilizzato una sola volta).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia e Disneyland Paris e conferma l’impegno della società di trasporto del Gruppo FS a favore delle famiglie con bambini che scelgono il treno per i propri spostamenti, lasciando a casa l’auto privata. Trenitalia facilita la mobilità attraverso collegamenti regionali e a media e lunga percorrenza frequenti e capillari. Sono oltre 7mila i collegamenti Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia che viaggiano ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana, consentendo alle persone di muoversi in sicurezza, rispettando l’ambiente e con modalità di trasporto integrate tra loro.

Il viaggio in treno è l’occasione per poter visitare Disneyland Paris in famiglia o con gli amici. Dall’apertura nel 1992 Disneyland Paris ha dato il benvenuto ad oltre 375 milioni di ospiti, diventando così la prima Destinazione turistica europea. Oggi i visitatori hanno a disposizione due Parchi, 7 Hotel e oltre 50 ristoranti a tema Disney. Il 2022 è l’anno di festeggiamenti straordinari con il 30° Anniversario. Grazie a nuove attrazioni, spettacoli e parate, non mancheranno momenti magici ed indimenticabili all’ombra del Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 19:15

