San Siro choc: tifoso dell'Atalanta precipita dalla tribuna, paura durante la sfida Champions

Un tifoso dell' Atalanta è precipitato poco fa da un'altezza di circa 4 metri allodurante la sfida di Champions League contro gli ucraini dello. Lo riferisce il 118. L'uomo è stato portato via in codice giallo dal personale sanitario dello stadio.

Ildalla tribuna del primo anello, riportando traumi alla testa e a un braccio. È stato portato all' ospedale San Carlo di Milano . Sono almeno 40 mila i tifosi bergamaschi per l'esordio casalingo dell'Atalanta in Champions League. Lo stadio milanese ospita i nerazzurri che non possono ancora disporre del proprio stadio, in fase di ristrutturazione.