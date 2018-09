Spari in strada nella notte a Cinisello Balsamo: ferito nell'agguato

Un 36enne è stato colpito alla gamba da un colpo di arma da fuoco esploso la scorsa notte a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di origine marocchina e già noto alle forze dell'ordine, stava camminando in strada - tra via Risorgimento e via Machiavelli - quando sarebbe stato raggiunto da due uomini a bordo di uno scooter, uno dei quali avrebbe sparato almeno un colpo contro di lui.



Il ferito è stato trasportato in codice giallo, cioè non in pericolo di vita, al Policlinico di Milano. Sull'episodio indaga la Polizia.

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19