Sofia Castelli, in centinaia ai funerali: applausi alla bara bianca. Il parroco: «Scommettere su amori non possessivi»

«Ci sono momenti che si incidono dentro di noi e che non dimenticheremo mai. Questa città ha inciso nel cuore la mattina del 29 luglio, quando si fece buio su tutta la Terra». Così don Andrea, citando il Vangelo, durante i funerali di Sofia Castelli, uccisa a 20 anni dall'ex fidanzato Zakaria Atqauoi, 23enne di origini marocchine, a Cologno Monzese, in provincia di Milano. «Si è fatto crudelmente buio nella vita di Sofia e della sua famiglia. Dove l'estate e il sole dei 20 anni avrebbero dovuto brillare si è fatto buio. E nel buio - ha aggiunto - non servono parole. Se respingiamo rabbia e rancore, e scommettiamo su amori limpidi, mai possessivi, allora l'alba spunterà».

Il corteo

Dopo i funerali celebrati nella chiesa di San Giuliano, centinaia di persone in corteo hanno accompagnato il feretro di Sofia Castelli, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato una settimana fa, al cimitero di Cologno Monzese, il centro in provincia di Milano dove la 20enne viveva con i genitori.

