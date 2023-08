Sofia uccisa a coltellate, l'ex Atqaoui: «Colpita tre volte al collo mentre dormiva. Volevo sorprenderla con un altro»

Resta in carcere Zakaria Atqaoui, il 23enne reo confesso per l' omicidio della sua ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli, uccisa sabato all'alba nella sua casa di Cologno Monzese. Così ha deciso la gip del tribunale di Monza, Elena Sechi, che ha disposto oggi la custodia cautelare in carcere per il ragazzo. La giudice non ha però convalidato il fermo di Atqaoui, emesso dalla pm Emma Gambardella sabato sera, non ritenendo fondato il pericolo di fuga, dal momento che il 23enne, dopo aver ucciso Sofia e prima che chiunque si accorgesse dell' omicidio, si era presentato spontaneamente al comando di Polizia locale di Cologno per confessarlo.