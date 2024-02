Investita e uccisa da un’auto una donna a Torino. L'incidente vicino allo stadio della Juventus

di Redazione web

Una donna di 80 anni è stata investita e uccisa da un'auto a Torino. L'anziana stava attraversando strada Altessano a Torino, non distante dallo stadio della Juventus. La notizia la riporta La Stampa. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale accorsi sul luogo della tragedia, la donna non stava attraversando l'ampia via sulle strisce e l'automobilista se la sarebbe trovata davanti senza alcuna possibilità di evitare il tragico impatto-

L'investitore si e subito fermato e ha chiamato i soccorsi

L'investitore si e subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Le condizioni della donna sono da subito apparse gravissime. In strada Altessano si è bloccato il traffico e un carabiniere insieme ad un altro passante hanno prestato i primi aiuti alla donna che era già priva di conoscenza. Poi sono arrivati i volontari della Croce Verde di Villastellone che per quasi un'ora praticando il massaggio cardiaco hanno cercato di far ripartire il cuore dell'80enne. Ma non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA