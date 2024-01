Andreea Rabciuc, oggi l'autopsia. La lite col fidanzato Simone Gresti e il mistero del messaggio al papà. La mamma: «L'ha ammazzata lui»

Andreea Rabciuc è scomparsa il 12 marzo 2022. Sabato 18 gennaio la possibile svolta nelle indagini. In un casolare nelle campagne di Castelplani è stato scoperto un cadavere che secondo gli inquirenti è il suo. Il corpo ritrovato ha addosso il giubbino bianco con scarpe nere e lo zainetto verde che si ritiene possano essere i suoi.

L'autopsia sul corpo

Oggi sarà effettuata l'autopsia per dissipare ogni dubbio e per capire come è morta la giovane. Resta in piedi anche l'ipotesi del malore. Simone Gresti, il fidanzato della 27enne, è indagato per omicidio volontario. Con lui, Andreea avrebbe trascorso le ultime ore in vita, prima di scomparire ormai quasi due anni fa.