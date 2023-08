Sofia Castelli, le mail choc all'avvocata di Zakaria: «Perché lo difendi? Lascialo»

di Redazione web

L'avvocata Marie Louise Mozzarini è stata raggiunta da diversi messaggi di «sdegno, dissenso e biasimo», come lei stessa li ha definiti, per aver ricevuto e accettato l'incarico di difendere Zakaria Atquaoui, il 23enne italo-marocchino che ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata Sofia Castelli sabato scorso a Cologno Monzese, in provincia di Milano.

La difesa della camera penale

In suo sostegno è intervenuta la Camera penale di Monza, che ha espresso «solidarietà alla collega», destinataria di «singolari richieste da parte di privati cittadini che la invitano a non assicurare al proprio assistito quelle garanzie processuali che spettano, per legge, a ciascun indagato».

Il direttivo della Camera penale fa sapere che all'avvocata arrivano anche continue richieste di abbandonare l'incarico «ignorando come la difesa di ufficio non preveda, ovviamente, tale possibilità».

