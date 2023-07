Sofia Castelli uccisa dall'ex Zakaria, il giallo del (secondo) mazzo di chiavi: cosa sappiamo sul delitto

Dipenderà anche da un mazzo di chiavi la gravità delle accuse per Zakaria Atqaoui, 23 enne di origini marocchine, che all'alba di ieri ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, nella sua casa a Cologno Monzese (Milano). Gli inquirenti in queste ore stanno vagliando le dichiarazioni rese dal reo confesso e gli accertamenti effettuati nell'abitazione della vittima, per capire come Atqaoui sia entrato in casa per poi aggredirla a morte. Gli esiti potrebbero valere al 23enne l'aggravante della premeditazione.