Sofia Castelli uccisa dall'ex, Zakaria si era nascosto in un armadio: «Credeva tornasse a casa con un uomo»

Aveva sottratto un mazzo di chiavi, per introdursi nell'appartamento di nascosto. Prima del ritorno della ex fidanzata Sofia Castelli, il killer Zakaria Atqauoi si è nascosto in un armadio, convinto che lei sarebbe rientrata a casa dalla serata in discoteca con un altro ragazzo.

Sofia Castelli uccisa dall'ex Zakaria, il giallo del (secondo) mazzo di chiavi: cosa sappiamo

Sofia uccisa a 20 anni, l'ex aveva 'spiato' le stories. Accoltellata a morte mentre l'amica dormiva

Quando però la giovane 20enne ha fatto rientro nella casa casa di corso Roma, a Cologno Monzese, con un'amica, i suoi piani non sono cambiati: avrebbe preso un coltello da cucina, sarebbe andato in camera da lei e l'avrebbe uccisa nel sonno con le coltellate al collo. Solo l'autopsia chiarirà se Sofia ha cercato di difendersi oppure se è morta subito dopo i colpi dell'ex fidanzato. Che sarà ascoltato oggi o al massimo martedì per l'interrogatorio di garanzia.