Sky per l'ambiente, mille nuovi alberi per riqualificare due zone di Milano

Al via l’iniziativa di Sky Italia in collaborazione con AzzeroCO2 per ripopolare di alberi Parco Porto di Mare e Casa Chiaravalle a Milano. Nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente con il patrocinio delle più importanti Istituzioni e Associazioni nazionali, Sky Italia realizza un progetto di forestazione per 1000 alberi in prossimità della sua sede milanese. Le prime piante sono state messe a dimora oggi alla presenza dell’assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano, Elena Grandi.

L’iniziativa, parte del progetto ​di forestazione urbana “ForestaMi”, è volta a dare un contributo concreto alla riqualificazione di due zone della città, riportate a nuova vita grazie all’intervento di Italia Nostra e il suo Centro Forestazione Urbana: Parco Porto di Mare, situato a Rogoredo, e Casa Chiaravalle, la più grande area in Lombardia requisita alla criminalità organizzata. Le zone sono state accuratamente selezionate in modo che il progetto di forestazione rispetti i criteri di biodiversità e tutela del paesaggio.

La messa a dimora di mille piante rientra tra le attività per la riduzione delle emissioni di CO2 di Sky Zero, la campagna con cui l’azienda si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030. L’iniziativa fa inoltre parte dei progetti di Sky Cares, il programma di volontariato aziendale che offre alle persone Sky l’opportunità di impegnarsi nel sociale con il supporto e la collaborazione dell’azienda. Oggi, infatti, alcuni dipendenti della sede di Milano sono stati protagonisti dell’attività occupandosi personalmente della messa a dimora delle piante.

Il progetto Sky Cares è l’edizione europea del Comcast Cares Day, una delle più grandi iniziative aziendali di volontariato in America che, ogni anno, dà l’opportunità ai dipendenti del Gruppo di impegnarsi concretamente nel sociale.

Sky Italia

Sky Italia, nata nel 2003, è una media e entertainment company che fa parte del gruppo Sky, leader in Europa dell’intrattenimento con 23 milioni di abbonati e controllato da Comcast NBC Universal. Sky distribuisce i suoi contenuti pay su diverse piattaforme tecnologiche e, nel giugno 2020, ha lanciato Sky Wifi, il suo servizio ultrabroadband. L’azienda promuove un business responsabile e la tutela dell’ambiente con l’attuazione su scala internazionale di progetti concreti per contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Sky è stata la prima Carbon Neutral media company per quanto riguarda le emissioni dirette. Attraverso la campagna Sky Zero, proseguirà il suo impegno diventando la prima media company in Europa ad essere net zero carbon entro il 2030 ed è orgogliosa di essere stata Principal Partner e Media Partner di COP26.

AzzeroCO2

È una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club che offre soluzioni personalizzate ad enti pubblici, aziende e privati per ridurre il proprio impatto ambientale sul territorio adottando un approccio resiliente e scientifico per ottenere risultati credibili e comunicarli in modo efficiente. In collaborazione con i propri soci, realizza iniziative si scala nazionale e locale per promuovere la sostenibilità, le fonti rinnovabili e la responsabilità sociale d’impresa.

Mosaico Verde

Mosaico Verde è una campagna nazionale promossa da AzzerCO2 e Legambiente con l’intento di riqualificare il territorio italiano attraverso progetti di forestazione di nuovi alberi e la gestione sostenibile di boschi esistenti coinvolgendo enti pubblici ed aziende. Il progetto è nato con lo scopo di facilitare l’incontro tra la necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti come misura di responsabilità Sociale d’Impresa generando valore per il territorio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA