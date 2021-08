Silvia scivola lungo il sentiero in Norvegia e muore: la giovane dottoressa stava per compiere 30 anni

La comunità di Bresso, nel milanese, piange la sua dottoressa, Silvia Deiana, il più giovane medico di famiglia della città. La ragazza, che avrebbe compiuto 30 anni il 7 agosto, è morta tre giorni prima scivolando lungo un sentirero durante le vacanze in Norvegia. «Solare e competente», fanno sapere i pazienti.

Originaria di Châtillon in Valle d’Aosta, a lungo volontaria della Croce Rossa, si è laureata in in Medicina e chirurgia all’Università di Torino e ha cominciato a esercitare in piena pandemia anche perché i medici scarseggiavano. Aveva aperto lo studio in periferia, nel quartiere Papa Giovanni XXIII, uno dei più colpiti.

Si trovava in vacanza con il fidanzato nel Paese nordico. Nel corso di un'escursione nella natura è scivolata e ha riportato lesioni fatali. Sui social il dolore del sindaco di Bresso, Simone Cairo: «Una brava professionista, un medico sensibile e attento», nonché di «una persona molto competente e altruista».

