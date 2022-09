Si arrampica sul tetto del Duomo di Saronno e scompare. Poi la scoperta incredibile

Si era arrampicato sulla facciata del Duomo fino a raggiungere il tetto, per poi scomparire dalla vista degli amici. E' quanto successo a Saronno, in provincia di Varese, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, dove un ragazzo 20enne in questione ha gettato tutti nel panico dopo essere scomparso dalla vista degli amici, tanto da allarmare i vigili del fuoco. Finchè, la bizzarra scoperta.

Il 20enne si trovava in piazza Libertà, in pieno centro storico, quando ha deciso di improvvisarsi scalatore. Grazie all'allarme lanciato dagli amici, i soccorsi sono arrivati subito: prima i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e poi gli specialisti del nucelo SAF (speleo Alpino Fluviale) di Varese.

IL FINALE

Questi, attraverso un'autopompa e un'autoscala si sono arrampicati sulla costruzione. Arrivati in cima, ecco la sorpresa: il ragazzo stava dormendo in un anfratto del tetto. E' stato subito riportato a terra dove ad attenderlo c'erano, insieme agli amici preoccupati, le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 20:44

