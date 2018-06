Turbine Shakira, la regina del pop latino sbarca al Forum

Sconfitto il problema alle corde vocali, un’emorragia che l’ha costretta a rinviare il suo tour di dicembre, Shakira è ora in gran forma.

Stasera come un turbine atterra al Forum, già tutto esaurito. Un turbine perché lei è la regina delle classifiche, conquistate anche il nuovo singolo “Clandestino”, che per molti è già candidato a “tormentone estivo”. Del resto, Shakira Isabel Maberak Ripoli, classe 1977, colombiana, moglie di Gerard Piqué, difensore del Barcellona, è davvero un fenomeno. Animatrice dei party high society di Miami, flessuosa bellezza latina, amica di rockstar dannate come Slash dei Guns’n’Roses, ammiccante ballerina, ma anche cantante filantropa con un cuore sensibile per i popoli del Sud America, ha la capacità di comunicare con i suoi fan come la ragazza della porta accanto.

«Cantare è stato per me come l’avverarsi di un sogno», dice. «Ma non potrei mai farlo senza tenere conto di chi ha avuto meno fortuna di me». Dal vivo porta le canzoni del suo ultimo disco “El Dorado”.

