Segrate, tende un agguato all'ex amante della moglie e lo accoltella alla gola: salvo per miracolo

Da pochi giorni aveva scoperto che la moglie aveva avuto un amante per due anni e non riusciva ad accettare che il rivale continuasse a cercarla nonostante avesse una propria famiglia.

Così il marito tradito di questa storia, un incensurato di 51 anni, si è messo sulle tracce dell’amante e martedì pomeriggio lo ha rintracciato a Segrate, dove lo ha ferito con due coltellate al collo che hanno rischiato di ucciderlo. La lama si è fermata a pochi centimetri dalla carotide e dalla giugulare di un 47enne di Pioltello, lasciato sull’asfalto con l’emorragia in corso dal suo aggressore pazzo di gelosia. Trasportato d’urgenza alla clinica Città Studi, il ferito deve la vita all’intervento rapido dei paramedici del 118, capaci di tamponare il gravissimo taglio al collo senza fargli perdere coscienza.

I carabinieri hanno impiegato poco per trovare l’aggressore, che dopo il tentato omicidio è tornato al suo appartamento a Cernusco sul Naviglio. Secondo quanto ricostruito dai militari di San Donato, l’uomo aveva scoperto il tradimento della storica compagna e ha deciso di affrontare l’amante, accusato di continuare a cercarla nonostante la fine della relazione extraconiugale.Alle 15 di martedì ha seguito l’auto del 47enne che stava raggiungendo la scuola del figlio per portarlo a casa.

Prima di arrivare gli ha tagliato la strada e lo ha costretto a uscire dall’abitacolo: non c’è stato spazio per le parole, il 51enne ha colpito l’amante con un pugno in faccia e poi ha sferrato le due coltellate al collo. A quel punto l’uomo ha usato le proprie mani solo per tentare di fermare il sangue che gli zampillava copioso, mentre l’aggressore se n’è andato abbandonandolo al suo destino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 07:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA