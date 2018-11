Crolla tirante in classe: tragedia sfiorata alla scuola elementare Stoppani

Stoppani di Milano, a due passi dalla centralissima Porta Venezia. E' successo ancora. Un altro crollo in una classe. Nella notte in quarta D si è improvvisamente staccato dal muro uno dei tiranti in acciaio posizionati l'estate scorsa a protezione dei controsoffitti nelle aule e nei corridoi della elementare.

La fortuna ci ha messo lo zampino, visto che il distacco è avvenuto quando la classe era vuota, appunto di notte. In mattinata grande preoccupazione e ansia tra i genitori del plesso scolastico che si chiedono se i propri figli siano davvero al sicuro durante le lezioni. Un tirante simile che crolla tra i banchi in una classe piena durante l'orario scolastico rischia di trasformarsi in una fionda pericolosissima per l'incolumità di alunni e insegnanti, anche questi ultimi sotto choc per quanto si è verificato. Poteva essere una tragedia.



Si tratta del secondo episodio in pochi mesi, siamo molto preoccupati

uattro bambini erano rimasti leggermente feriti in seguito al crollo di parte del controsoffitto. Il crollo era avvenuto poco dopo le 14 al secondo piano: quattro pannelli si erano distaccati dal soffitto finendo sul pavimento dell'aula all'interno della quale si trovavano i bambini. L'area interessata dal crollo era stata immediatamente liberata ed è tuttora transennata. I bimbi, un maschietto e tre femminucce, avevano riportato contusioni leggere e i genitori, intervenuti sul posto, rifiutando il trasporto in ospedale.

Ora il bis, con il distacco del cavo in acciaio, proprio quello che avrebbe dovuto garantire ai bambini maggior sicurezza dopo l'epidosio della scorsa primavera. Ora la preside, che oggi ha avvisato tutti i genitori dell'istituto Stoppani dell'accaduto via mail, ha provveduto a sistemare gli alunni di quarta D in un'altra aula e ha avvisato dell'accaduto i tecnici del Comune di Milano che sono immediatamente intervenuti a scuola a verificare la situazione: a quanto pare il tirante è crollato perchè i tasselli che lo assicuravano al muro non erano stati inseriti correttamente. E' stata chiesta una verifica della stabilità di tutti i tiranti e di tutti i tasselli posizionati nelle aule e nei corridoi e il lavoro è stato programmato per sabato 24 e domenica 25 novembre.

», ricordano in tanti, riuniti in una sorta di assemblea spontanea in piazzale Lavater dopo il suono della campanella e pronti anche a pagare di tasca propria un ingegnere strutturista per verificare ladell'intero plesso. Solo nel marzo scorso alla Stoppani, il cui edificio è stato costruito all'inizio del secolo scorso, q