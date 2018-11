Milano Ristorazione in sciopero: il tramezzino servito per pranzo ai bambini nelle scuole indigna i genitori

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in rivolta in molteelementari didopo che oggi, causa un'assemblea sindacale indetta dai lavoratori di, sono stati dati ai bambini in mensa tramezzini invece del classico pasto per pranzo. Vietato portarsi da casa il cibo, consentita solo l'acqua. «Il problema - come evidenziano molti genitori decisamente infuriati - è che i tramezzini serviti agli alunni erano decisamente "poveri". In molti casi in sottile strato di formaggio, una salsa speziata che alcuni alunni hanno identificato come aglio e tre pomodorini di numero: nient'altro. Un pasto indegno da consegnare in una scuola pubblica».L'agitazione odierna dei lavoratori di Milano Ristorazione era stata segnalata alle famiglie da giorni, ma nessuno poteva immaginare che gli annunciati tramezzini fossero di qualità così scadente. «Molti bambini, infatti, non li hanno mangiati» continuano i genitori. In molti casi il pasto (?) è rimasto sul piatto, i bambini si sono rifiutati di mangiarlo. In serata molte chat di classe impazzavano con foto e frasi di indignazione.