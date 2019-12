Milano, scontro tra un bus Atm e un camion dei rifiuti Amsa: dodici feriti, una persona in codice rosso

Milano

ūüö¶ Per un incidente stradale modifichiamo il percorso di queste linee:

- #bus90 fa capolinea in piazza Belfanti

- #bus91 fa capolinea in piazzale Brescia

Attivi bus sostitutivi nella tratta non percorsa. — ATM (@atm_informa) December 7, 2019

Sabato 7 Dicembre 2019, 09:36

. Uno scontro tra mezzi pesanti di Atm, l'azienda dei trasporti milanese e Amsa quella che si occupa della raccolta dei rifiuti, ha causatodi cui una ricoverata in codice rosso al Policlinico, di tre codici giallo (Niguarda, San Carlo e San Paolo), altre otto persone sono state ricoverate per ferite lievi in diversi ospedali (tre al San Paolo, tre al Fatebenefratelli, uno al Pini e uno al San Carlo).Sul mezzo dell'Atm si trovavano 15 persone e l'autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.Secondo quanto riferito dal 118, una persona, all'arrivo dei soccorritori, era in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto e trasportata all'ospedale Sacco dove è in gravi condizioni.