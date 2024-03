Scala, scatta il totonomine: per il sovrintendente spunta Ortombina. L'ufficializzazione nel prossimo cda

di Greta Posca

Forse si vede una fine. La lunga attesa in merito al futuro sovrintendente del Teatro alla Scala potrebbe in verità essere molto breve. Sarebbe infatti a un passo l'ufficializzazione della nomina di Fortunato Ortombina, attuale guida della Fenice di Venezia (in passato coordinatore artistico della Scala), a nuovo sovrintendente del Piermarini, quando a fine febbraio del prossimo anno scadrà il mandato dell'attuale sovrintendente del teatro Dominique Meyer.

Lo spinoso argomento è stato al centro di una riunione informale subito dopo il consiglio di amministrazione, dove non era all'ordine del giorno. Il sindaco Giuseppe Sala, che è anche presidente del teatro, ha informato i consiglieri della scelta, arrivata dopo la cena di una decina di giorni fa a Roma fra il primo cittadino e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 08:09

