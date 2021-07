Saman Abbas, le forze dell'ordine: «Sepolta tra le serre dell'azienda agricola. Aspettiamo nuove evidenze»

La giovane Saman Abbas sarebbe stata seppellita tra le serre dell'azienda in cui lavorava la sua famiglia. Contrariamente al parere del fidanzato della 18enne, secondo il quale la pachistana sarebbe ancora viva, le forze dell'ordine sono convinte che la ragazza sia morta e non sia stata seppellita lontano dalla casa in cui viveva la famiglia.

« Abbiamo dovuto interrompere le ricerche dopo 67 giorni, ma aspettiamo solo un fatto che porti a nuove evidenze investigative. Poi ripartiremo», ha spiegato un carabiniere coinvolto nel caso di Novellara. Si aspetta una svolta giudiziaria dopo la diramazione del mandato di arresto internazionale per i genitori di Saman, il cugino e lo zio. L'ipotesi dell'omicidio è stata confermata dallo stesso fratello della vittima, che si trova in una comunità dalla quale avrebbe provato più volte di fuggire.

«Se avessimo continuato le ricerche non avremmo fatto altro che setacciare sempre gli stessi luoghi già controllati. Un dispendio di risorse senza risultati», hanno proseguito le forze dell'ordine che escludono che Saman possa essere stata portata in Pakistan.

