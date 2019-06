Mamma uccide il compagno a martellate: «Abusa dei miei bambini». Ma è tutto falso: Sabrina Amico assolta per infermità mentale

Mercoledì 5 Giugno 2019, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dicendo che. Marco Benzi fu ucciso mentre dormiva nel suo letto accanto alla fidanzata proprio dalla donna che diceva di amarlo. gli fracassò il cranio con delle martellate per poi raccontare alla polizia che il suo era stato un gesto disperato visto che abusava dei bambini.La donna fu arrestata, ma ora è stata assolta per infermità mentale. La loro sembrava una famiglia felice: vivevano insieme, con un cane i bambini di lei, avuti da un precedente matrimonio, sembravano andare d'accordo e mai nessuno avrebbe sospettato di Benzi. Infatti non aveva mai alzato un dito sui piccoli. Gli inquirenti iniziarono ad indagare e si scoprì che quanto affermato dalla donna non era vero. A rivelarlo sono stati gli stessi bambini, che hanno negato ogni forma di violeza subita dall'uomo.Sabrina viene riconosciuta mentalmente instabile. Avrebbe agito in preda a un disturbo psichiatrico a seguito del quale è stata assolta ma che la costringerà a trascorrere dieci anni in una Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), ovvero una struttura che ospita soggetti socialmente pericolosi perché affetti da disturbi mentali.