Diego, ucciso a 35 anni da un tumore: il dolore degli amici e della compagna su Facebook

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:12

stroncato da une. Il giovane di Vittorio Veneto aveva scoperto di essere malato circa un anno fa, non si era mai arreso alla malattia, ma alla fine non ce l'ha fatta. La sua compagna Denise, con cui aveva una relazione da 5 anni, lo ricorda come una persona sorridente e combattiva che non ha mai lasciato che il male avesse il sopravvento.La sua morte ha gettato nello sconforto molte persone che hanno voluto salutarlo usando anche i social e ricordandolo come un ragazzo allegro, di compagnia, un punto di riferimento per i suoi amici e la famiglia. Diego lavorava come meccanico alla Savno ed era molto conosciuto in città. Tutti gli volevano bene, descritto come una persona generosa e divertente che anche nella malattia non aveva perso la sua voglia di ridere e di far ridere.Distrutta la fidanzata Denise, che non lo ha mai abbandonato in tutto il difficile percorso della sua malattia: «Tu sei stato la mia forza, mi hai fatta crescere mi hai fatto capire molte cose e sarai sempre la mia ancora di salvezza! Ti amo!», così lo ha salutato su Facebook.