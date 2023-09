Roberto Bolle, maxi lezione a oltre duemila allievi: in piazza Duomo anche la Cuccarini e la Celentano

di Redazione web

«La danza non è solo un allenamento quotidiano, ma una maestra di vita, insegna che a piccoli passi si può raggiungere il proprio obiettivo». Così Roberto Bolle ha salutato i 2300 allievi delle scuole di danza arrivati da tutta Italia per il grande Ballo in Bianco in piazza Duomo a Milano.

Le parole di Roberto Bolle agli allievi

L'evento clou di On Dance, le giornate dedicate alla danza ideate e promosse dal l'etoile della Scala, per questa seconda edizione è stato trasmesso in diretta su Rai1.

«Siete bellissimi e tantissimi grazie di essere venuti - ha aggiunto Bolle -: era importante essere nel cuore di Milano questo simbolo della città che diventa la sala danza più grande del mondo». Una lezione alla sbarra unica nella storia anche per richiamare più attenzione da parte delle istituzioni di questa arte. In una affollata Piazza Duomo, Bolle ha dato quindi il via al corso aiutato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni.

Il ringraziamento di Lorella Cuccarini

A Bolle anche i ringraziamenti di Lorella Cuccarini: «Grazie Roberto Bolle per avermi invitata al Dance Talk, ieri a Milano. Bellissimo parlare dell’evoluzione della danza nei media e vedere tanti giovani ispirati». Tra i presenti sul palco anche Alessandra Celentano, Oriella Dorella, Ramon, Lorenzo Brock e Massimo Bernardini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Settembre 2023, 15:19

