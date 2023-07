Roberto Bolle all'Arena di Verona continua a ballare tra pioggia e fulmini

Verona, 20 lug. (askanews) - La tempesta che l'altro giorno ha sconvolto il Veneto si è abbattuta anche sull'Arena di Verona, gremita per l'attesissimo gala di Roberto Bolle and Friends. Ha iniziato a piovere al quart'ultimo pezzo del programma, la Carmen di Amedeo Amodio, con Roberto Bolle e la bellissima Melissa Hamilton sul palco. Ma nonostante i fulmini e lo scroscio abbondante i due ballerini, sono arrivati alla fine del pezzo tra gli applausi del pubblico in delirio. Sembrava dovesse finire qui la serata, ma gli oltre 10.000 spettatori che riempivano sono rimasti ad aspettare e Bolle non ha voluto mollare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA