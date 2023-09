Milano, Roberto Bolle maestro di danza: «Milanesi, ballate con me»

di Ferruccio Gattuso

«È un onore ricevere questo spazio da Milano, una città che mi ha dato moltissimo. Milanesi venite a danzare con me». Lo spazio è piazza Duomo e l’uomo è un artista che sa accendere la danza come pochi, anzi è il numero uno nel farlo. Lui è Roberto Bolle e da anni dona a Milano OnDance, la rassegna di danza che ha come protagonista un’arte fatta di passione e sacrificio.

Da oggi parte la grande festa voluta dal fuoriclasse assoluto della danza: quattro giorni tra piazza Duomo e le periferie con un cartellone infarcito di open class, incontri e tanto ballo con protagonisti che spaziano da Oriella Dorella, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e alcuni giovani tiktoker. E tutto gratis, che non è poco. Non solo classica: si balla swing, tango, latinoamericano; c’è un talent con ospite speciale Mattia Zenzola, vincitore dell’ultima edizione di Amici. E soprattutto lo spettacolare Ballo in Bianco, emozionante rito che conclude il festival domenica mattina (ore 9.40), anche in diretta su Rai1. In piazza Duomo sono attesi 2300 giovani danzatori (le richieste da tutta Italia sono andate esaurite in 30 minuti), per la più grande lezione alla sbarra della storia: «Arrivo in Duomo con un entusiasmo indescrivibile», commenta Roberto Bolle. «Trasformeremo una delle piazze più iconiche del mondo in una sala da ballo.

Dal 7 al 10 settembre. Il programma su ondance.it.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA