Maxi rissa tra immigrati in piazza: 7 in manette

Sette cittadini stranieri sono finiti in manette per rissa aggravata. Gli agenti dal reparto mobile di Milano sono intervenuti in piazza Duca d'Aosta a Milano dopo la segnalazione di una rissa tra 10 cittadini stranieri di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Gli agenti hanno fermato 5 di questi, mentre gli altri si allontanavano continuando la rissa a poca distanza.



Intervenuti sul luogo della seconda rissa, hanno fermato altri due uomini e hanno soccorso un uomo seduta a terra, ferita ad una mano, che è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di 10 giorni. I 7 arrestati sono 3 cittadini afghani, un cittadino tunisino, un cittadino libico, un nigeriamo e un somalo. Tutti già noti alle forze dell'ordine.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54