Lombardia, Fontana scrive su Leggo: «Ho vinto con il buon governo, ora torniamo subito al lavoro»

di Attilio Fontana

Per me personalmente è un grande onore essere riconfermato alla guida della Regione più importante d'Italia, motore del Paese ed eccellenza riconosciuta a livello internazionale; ma questa è innanzitutto una vittoria di squadra, in cui tutte le componenti hanno dato un contributo determinante per il raggiungimento dell'obiettivo.

Il voto di oggi dice chiaramente che i lombardi hanno dato fiducia e apprezzato la concretezza del nostro buon governo, l'efficacia delle risposte messe in campo per risolvere i problemi e le emergenze che ci siamo trovati a vivere, la presenza attiva e propositiva in tutti i diversi territori della regione, la capacità di dialogo con le realtà economiche e sociali più vive del sistema lombardo, la visione di sviluppo e di innovazione che immaginiamo per il futuro della Lombardia.



Certo occorre riflettere sul dato, indubbiamente preoccupante, dall'astensionismo, che potrà essere oggetto di tante, approfondite analisi. Ma ciò che mi preme sottolineare oggi è che questa disaffezione deve diventare uno stimolo a fare ogni giorno di più, perché per riavvicinare all'istituzione i nostri concittadini la strada maestra è prima di tutto dare attuazione agli impegni presi e realizzare ciò che risponde concretamente ai loro desideri e ai loro bisogni.



Spenti gli echi delle sterili polemiche che hanno accompagnato la campagna elettorale, inizia dunque una nuova fase: adesso è il tempo della responsabilità e dell'impegno, perché per i lombardi contano unicamente i fatti. Le sfide che ci attendono in questo momento storico, così delicato e incerto, sono indubbiamente impegnative, ma la fiducia ricevuta è il primo e più importante ingrediente per poterle affrontare: non vedo l'ora, fin da stasera, di rimboccarmi le maniche e ri-cominciare a lavorare per tutti i lombardi.

