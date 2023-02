Elezioni Lombardia, Fontana verso la riconferma: il centrodestra è intorno al 50%. Majorino 33-37%, Moratti 9,5-13,5%

di Redazione web

Elezioni in Lombardia, questi i primi exit poll delle Regionali 2023: in base all'Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra raggiunge una forchetta tra il 49,5% e il 53,5% seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge una forchetta tra 33% e il 37%. Più staccata Letizia Moratti (Terzo polo) tra il 9,5% e il 13,5%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l'1 e il 3%.

Trend poll TgLa7: Fontana in testa con oltre il 50%

In base al primo trend poll di Tg La7, alle elezioni regionali per la Lombardia il candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana è in testa con oltre il 50%, il candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino è al 35%, la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti è al 10%.

Affluenza poco sopra il 41%

Affluenza al 41,45% alle elezioni regionali in Lombardia. È il dato parziale fornito dal Viminale dopo la chiusura dei seggi alle 15, relativo a 1.004 comuni su 1.504.

Fontana è arrivato nella sede della Lega

ll governatore uscente della Regione Lombardia e ricandidato per il centrodestra, Attilio Fontana, è arrivato in via Bellerio nella sede della Lega dove i vertici del partito sono riuniti per attendere lo spoglio elettorale. Il leader della Lega Matteo Salvini è atteso a minuti in via Bellerio.

Majorino: «Grazie a chi ha votato per il cambiamento»

«Eccoci, ci siamo. Aspettiamo le prime proiezioni, poi commenteremo i risultati man mano che arriveranno. Intanto, però, fatemi ringraziare davvero di cuore tutte le persone che in queste settimane hanno fatto il possibile e l'impossibile per la campagna elettorale e le centinaia di migliaia di lombardi che hanno scelto il cambiamento». Così su Twitter il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, subito dopo la chiusura dei seggi.

