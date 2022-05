Pontifex, il gioco da tavolo ispirato al Conclave: lo ha ideato un milanese

Il sistema ricorda quello di tanti giochi di ruolo, ma l'obiettivo è singolare: farsi eleggere Papa in Conclave. Si chiama Pontifex ed è un gioco da tavolo molto curioso, ideato da un milanese: Stefano Sioli, 37enne di Sesto San Giovanni laureato in storia all'Università di Milano.

Ogni giocatore rappresenta un cardinale, che dovrà vincere l'elezione in Conclave accumulando punti-santità e caricando gli avversari di punti-peccato. Un'idea che Stefano Sioli, appassionato di giochi di ruolo, aveva maturato già cinque anni fa, senza però metterla in pratica. Poi la pandemia e il lockdown lo hanno indotto a riprendere in mano quel progetto, perfezionando tutti i materiali e rivolgendosi ad alcuni studi di grafica, per poi presentare la propria idea a varie aziende. A dargli fiducia ci ha pensato un'azienda milanese, la Tambu.

«Il gioco è ambientato nel mondo contemporaneo della Chiesa cattolica. Ogni giocatore ha una carta cardinale e si muove su un tabellone mondiale diviso non in nazioni ma in diocesi, per persuadere i cardinali che gli interessano a votar per lui al prossimo Conclave. Si tira il dado ma poi ci sono combinazioni di bonus e malus che possono alterare tutto il risultato» - spiega Stefano Sioli a Il Giorno - «Il gioco è ironico, parodistico e satirico, ma mai blasfemo. Si ironizza sul potere della Chiesa, non sulla religione, e mi sono ispirato anche a veri fatti di cronaca per aggiungere dettagli al gioco. A volte la realtà supera la fantasia». Pontifex è consigliato dai 14 anni in su («altrimenti è difficile cogliere l'ironia»), può essere usato da due a quattro giocatori e una partita dura mediamente un'ora, fino ad un massimo di un'ora e 30/40 minuti.

