Pestato a sangue a Capodanno a Milano: in cella quattro giovani, tre sono minorenni

di Greta Posca

Uno ha vent’anni, gli altri tre sono ancora minorenni. Italiani. Sono accusati di avere quasi ucciso in un pestaggio a Capodanno un uomo di nazionalità pachistana a Meda. Ieri sono stati arrestati dai carabinieri di Seregno su richiesta della procura di Monza e del tribunale dei Minorenni di Milano su richiesta della procura di Monza e della procura per i minorenni di Milano. All’alba di Capodanno del 2023 a Niguarda arriva l’ambulanza. A bordo un uomo di 34 anni in gravissime condizioni. Contusioni, fratture multiple e ferite da taglio, una nella pancia provocata da un vetro di bottiglia, la milza spappolata e in parte asportata in un delicato intervento chirurgico. Secondo l'accusa ritenuta valida dai giudici cautelari, i quattro arrestati (già noti alle forze dell’ordine), alla fine di una nottata di festeggiamenti, avevano preso di mira l’uomo, che era a festeggiare insieme con un connazionale.

I motivi? Né razzismo, né rapina.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA