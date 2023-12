Milano choc, picchiato a martellate e accoltellato da dieci persone fuori da una discoteca: grave un 39enne

di Redazione web

Un'aggressione terribile con pugni, calci, martellate e coltellate: un uomo di 39 anni è grave in ospedale all'Humanitas di Rozzano dopo essere stato aggredito e accoltellato questa mattina all'alba fuori da una discoteca di via Curiel proprio a Rozzano, comune alle porte di Milano.

Picchiato e accoltellato

L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas, dove si trova ora, per fortuna non in pericolo di vita. Ad aggredire l'uomo sarebbe stato un gruppo di persone che lo hanno ferito in varie parti del corpo. Da quanto è stato riferito la vittima, un italiano, è stato circondato da un gruppo di persone che lo hanno colpito con una decina di coltellate al torace, alla schiena e all'addome e, con un martello, in faccia all'altezza di un occhio. Sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri per identificare gli aggressori e verificare la presenza di impianti di videosorveglianza in zona.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 11:19

