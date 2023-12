Massacrata dal marito sotto agli occhi della figlia di 4 anni, la denuncia choc di Daniela, lottatrice professionista: «Non sono riuscita a difendermi»

di Matilda Benincasa

Sabato scorso, 25 novembre, si è celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una piaga senza confine e alla quale sembra impossibile mettere un argine se non attraverso la denuncia degli abusi, alle autorità competenti - in primo luogo - e attraverso gli stumenti di condivisione, così che la loro eco possa raggiungere quante più coscienze possibili.

Massacrata sotto agli occhi della figlia

Una denuncia piena di coraggio è arrivata negli ultimi giorni da Daniela, una ex lottatrice della Nazionale messicana, che ha reso pubbliche le conseguenze degli abusi subiti dal marito davanti alla loro bambina di quattro anni al grido di «sono cose che succedono, non normalizziamole». In un video diventato virale sui social network, Daniela López Mejía si è mostrata con il volto gonfio e tumefatto, dalle ferite ancora aperte e grondanti sangue. A ridurala in quello stato, l'uomo che aveva deciso di lasciarla, ma non prima di averle dato la lezione «che si meritava».

La denuncia di Daniela

Attraverso i suoi canali social, la donna ha spiegato di aver già presentato una denuncia contro il suo aggressore, accusandolo di violenza familiare. L'uomo è un lottatore professionista di arti marziali miste (MMA) e proprietario di una palestra, nonché membro della México Combate League. Daniela López ha raccontato di non essere riuscita a evitare l'attacco, nonostante la sua esperienza nell'autodifesa, perché era «molto spaventata e non sapeva cosa fare o come reagire». Dopo aver chiesto aiuto e essere stata portata in ospedale, l'atleta ha trovato la forza di condividere la sua esperienza su Instagram. Nonostante i segni evidenti delle lesioni, i medici le hanno dato una diagnosi incoraggiante, assicurando che non ci fossero fratture agli occhi e che la sua vista non fosse in pericolo.

Accanto al video che racconta l'aggressione, Daniela López Mejía ha pubblicato una serie di foto che mostrano i danni subiti e ha ringraziato coloro che le hanno offerto il loro sostegno: «Non avrei mai pensato che sarebbe successo a me, ma è successo davvero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA