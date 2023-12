Donna aggredita dal compagno: decisivo l’sos lanciato dal figlio

di Mario Antoni

Se non fosse stato per il figlio che ha dato allarme e i carabinieri che sono intervenuti nel giro di pochi minuti, un'altra donna sarebbe morta. È la cronaca dell'ennesimo caso di violenza sulle donne, sventato dall’intervento dei carabinieri in provincia di Roma, dove la piaga dei reati da “codice rosso” è maggiormente presente. È successo a Valmontone, un comune a pochi chilometri dalla Capitale, dove un ragazzino romeno, di fronte all'ennesimo atto di violenza dell'uomo nei confronti della mamma, visto che lei non riusciva a trovare il coraggio di reagire, ha deciso di aiutarla rivolgendosi alle forze dell’ordine. Quando i carabinieri della compagnia di Colleferro e della stazione di Valmontone sono arrivati nell'abitazione, hanno trovato la 32enne romena ferita. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro, per essere medicata ed è stata successivamente dimessa con un referto medico che diagnosticava lesioni guaribili in dieci giorni.

Dopo le medicazioni, la donna si è recata presso la stazione dei carabinieri di Valmontone dove ha trovato la forza e il coraggio di denunciare le continue aggressioni e vessazioni da parte del compagno, che avvenivano in modo più violento quando era sotto effetto dell'alcol.

